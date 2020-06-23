疾管署23日公布今年國內確認第4例、高雄市首例日本腦炎，為居住在高雄市鳳山區的60多歲男性。調查他近期無旅遊史，平時活動地包含小港區鳳鼻頭漁港，研判周邊感染可能性較高，他在16日出現意識改變、收治加護病房，目前個案意識仍處於混亂。

相較於日本腦炎多為無症狀患者，這名男子罕見地出現發燒、頸部僵硬，且意識不清等症狀。疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案近期無旅遊史，平時活動地包括鳳山區居住地及小港區鳳鼻頭漁港，於6月13日因發燒、頸部僵硬至診所就醫，症狀未改善於14日再次就醫並收治住院，16日意識改變轉收治加護病房，通報檢驗後於今日確診。

疾管署疫情主任劉定萍表示，國內今年截至目前為止，共4例確定病例，個案居住地分別為屏東縣2例、台南市及高雄市各1例，個案活動地附近多有高風險環境。2016至2019年全國同期確定病例數分別為7、9、20及12例，以40歲以上成人較多，各年齡層都有感染風險，提醒民眾不可輕忽。

疾管署表示，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重者則可能出現意識改變、無法辨別人事時地物、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。痊癒後3到5成會留下後遺症，林詠青醫師表示，小孩會智力受損，成年人會有肌肉無力、語言障礙，或是性格大變等狀況。

而預防日本腦炎最有效的方法就是接種疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地若是鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如果自覺有感染風險，也可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署也提醒，國內目前正值日本腦炎流行高峰，三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為台灣主要病媒蚊，常見孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠等地方。若無法避免在此類高風險環境附近活動，也應穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處可適度使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑。

(中時電子報)