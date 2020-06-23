金防部未爆彈處理小組研判是60公厘迫砲殘體。（金門岸巡提供）

金門岸巡隊封鎖現場，管制人員進出。（金門岸巡提供）

金防部未爆彈處理小組現場處理告示。（金門岸巡提供）

金防部未爆彈處理小組將迫砲殘體攜回，再作進一步銷毀處理。（金門岸巡提供）

金門岸巡隊昨在金寧鄉沙崗安東一據點旁灘岸發現1枚未爆彈，金防部未爆彈處理小組研判是60公厘迫砲殘體，已嚴重鏽蝕且引信毀損，並無殺傷力，現場攜回進一步銷毀處理。

金門岸巡隊第2（湖下）機動巡邏站是在昨晚7點例巡時，在金寧鄉沙崗岸際發現這枚未爆彈，立即封鎖現場管制人員進出,並通報金防部未爆彈處理小組派員處理。

由於沙崗一帶雷區，過去多次發生大火，引爆多枚包括「戰防雷」在內的地雷，排雷後仍偶有零星出土，但以鏽蝕殘雷居多，當地民眾見怪不怪，但也提醒自己多加小心。

(中時 )