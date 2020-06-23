金門灘岸又見未爆彈 金防部派員火速移除 19:022020/06/23 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門岸巡隊昨在金寧鄉沙崗安東一據點旁灘岸發現1枚未爆彈。（金門岸巡提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金防部未爆彈處理小組研判是60公厘迫砲殘體。（金門岸巡提供） 金門岸巡隊封鎖現場，管制人員進出。（金門岸巡提供） 金防部未爆彈處理小組現場處理告示。（金門岸巡提供） 金防部未爆彈處理小組將迫砲殘體攜回，再作進一步銷毀處理。（金門岸巡提供） 金門岸巡隊昨在金寧鄉沙崗安東一據點旁灘岸發現1枚未爆彈，金防部未爆彈處理小組研判是60公厘迫砲殘體，已嚴重鏽蝕且引信毀損，並無殺傷力，現場攜回進一步銷毀處理。 金門岸巡隊第2（湖下）機動巡邏站是在昨晚7點例巡時，在金寧鄉沙崗岸際發現這枚未爆彈，立即封鎖現場管制人員進出,並通報金防部未爆彈處理小組派員處理。 由於沙崗一帶雷區，過去多次發生大火，引爆多枚包括「戰防雷」在內的地雷，排雷後仍偶有零星出土，但以鏽蝕殘雷居多，當地民眾見怪不怪，但也提醒自己多加小心。 (中時 ) #金門 #岸巡 #金寧鄉 #沙崗 #未爆彈 #金防部 #未爆彈處理小組 也許您會感興趣 熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 政治生命完了？江啟臣把這些人全得罪！媒體人曝後果 - 政治 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 親弟痛訴「這輩子不用往來」謝淑薇終於回應再爆驚人之語 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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