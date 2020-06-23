大提琴家張正傑，邀請民眾來為他的大提琴盧傑利找新娘，將演出一場別開生面的音樂會。（陳淑芬攝）

愛樂劇工廠的《老鼠娶親之公主不想嫁》，將為親子帶來一場歡樂音樂劇。（陳淑芬攝）

「防疫」解封，台中國家歌劇院推出歡樂暑假「藝情」！歌劇院副總監汪虹23日在記者會表示，暑假將推出4檔親子共賞節目，大提琴家張正傑為身價200萬美金的大提琴來場《大提琴找新娘》演出、愛樂劇工廠的《老鼠娶親之公主不想嫁》，mr.Why花影樂團的《日影花月II》和沙丁龐克劇團的《阿醜奇遇記》，各展現活潑互動的音樂、戲劇藝術等多元演出。

「我的大提琴想婚了！」大提琴家張正傑表示，他的大提琴盧傑利出生於1690年、巨蟹座，擁有義大利血統，身價200萬美金，邀請現場觀眾投票選出盧傑利的完美老婆，新娘候選人有小提琴、鋼琴和豎琴等，他因疫情取消約30場演出，一定要「重返舞台，為劇場注入生命，絕不能讓表演藝術停擺」，他邀請親子一起來音樂會，為《大提琴找新娘》。

愛樂劇工廠的親子音樂劇《老鼠娶親之公主不想嫁？》，改編自台灣民間童話「老鼠娶新娘」，集結國內劇場、音樂、設計領域共同製作，今年盛夏將搬演歌劇院，四隻老鼠為搶當駙馬爺，展開驚喜不斷的鼠國冒險，為親子帶來一場歡樂音樂劇。

mr.Why花影樂團集結全方位創作歌手、口琴世界冠軍、超強貝斯及酷帥老爸等各種音樂人於一團，成員李讓表示，經歷過家庭、經濟等壓力一度休團，堅持不放棄的獨立創作的樂團在《日影花月II》演出中，將結合古典音樂、爵士等發自內心真誠的音樂唱出現代人酸甜苦辣的心情。

沙丁龐客劇團團長馬照琪表示，她創作《阿醜奇遇記》的靈感來自2014年於法國醫院演出時，所聽到的童話寓言故事。以其貌不揚的「阿醜」，為探尋生命意義、遠走深山而展開奇幻之旅，結合小丑、操偶物件、古典音樂及多媒體呈現猶如動態繪本的刺激趣味。

(中時 )