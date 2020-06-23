台南官田國小畢業生扮總鋪師，5菜1湯1甜點謝師宴自己來。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田國小畢業生扮總鋪師，5菜1湯1甜點謝師宴自己來。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田國小畢業生扮總鋪師，5菜1湯1甜點謝師宴自己來。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田國小校內有座幸福農場，由食農老師與官田農會四健會指導學生種稻、菱角和蔬菜，今年畢業生決定將食農教育的學習成果變成謝師宴，昨晚席開10桌謝師恩，餐點都是畢業生自己種、自己煮，好多天來都在練廚藝，師長們也都吃得開心又滿意。

官田國小第75屆畢業生有36人，6年來學習生涯的最後一堂課，各個化身為「大廚師」。校長王全興說，今年畢業生決定將食農教育的學習成果變成謝師宴，在官田區農會家政班許美惠老師及志工媽媽的協助下，由學生自行研擬出謝師宴菜色，同時讓學生上場實際操作體驗及完成。

為了謝師宴完美登場，畢業生這幾天已是3次下廚練習廚藝，從一開始的種菜、收割、到清洗、切菜、翻炒、油煎、熬湯等，樣樣自己來，分工合作。

謝師宴有菜脯蛋、竹筍排骨湯、炒山豬肉、鹽焗吳郭魚、清炒龍鬚菜、咖哩雞等，學生除了完成廚藝外，擺盤也相當講究，讓所有食材皆色香味俱全。校長王全興也提供一道甜點，就是鮮果芒果布丁，取自在地官田地區的芒果，酸酸甜甜好滋味。

官田國小長期推動與落實食農教育，今年的畢業生除了領取原本畢業證書外，學校也將頒發畢業生一張「我是官田國小大廚師」畢業證書，勉勵他們未來要將官田國小的精神發揮下去，繼續落實從種子到餐桌的食農教育精神。

(中時 )