端午節即將到來，北台南家扶中心每年都會發起包愛心粽送弱勢活動，這項由佳里展愛志工隊發起的包粽活動，已經延續24年，數量也從一開始的100顆，到現在每年都包近5000顆肉粽，今年受到新冠肺炎疫情影響停辦，但愛心不間斷，家扶發起「愛心粽認捐行動」，1 個禮拜也募得2400顆粽子，發送給受扶家庭，溫暖過節。

愛心粽送弱勢活動今年剛好滿25年，原本打算擴大舉辦，希望能達成包粽7000顆的紀錄，因為新冠肺炎疫情決定停辦，受扶家庭動手包粽過節的活動沒了，眾人都非常失望，北台南家扶因此決定發起「愛心粽認捐行動」，有人捐款、志工們也捐出購買食材的費用，一共募集到2400顆的粽子，也分2梯次送給受扶家庭。

佳展志工隊草創成員鄭秀珍說，當年前往弱勢家庭關懷時，看到家扶兒只能看別人在端午節吃粽的羨慕神色，感到不捨，因此與幾個資深志工相約一起包粽，分送給隔代教養的弱勢家庭，一做就是20多年，從一開始的100顆，到去年的5000顆，最高紀錄還曾包過6000多顆。

北台南家扶主任莊淑惠指出，目前扶助約1千戶家庭，近7成為單親家庭，近2成為隔代教養家庭，這些家庭平時忙於家計而無暇好好過節，且今年受疫情影響，家長工作收入因此減少者有近200戶，生活格外困窘，連買串粽子都是另類負擔，因此感謝民眾相挺。

(中時 )