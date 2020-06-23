家長福音！彰化縣下半年將再新增5所非營利幼兒園，全縣總計已17所，因每月僅收費3500元，比照私幼寒、暑假也上課，令許多家長趨之若鶩，加上設置在公立國小內、委外經營，也成為小學部小一新生的穩定生源，可提前「固樁」。

縣府斥資1億多元經費，在伸港伸仁國小、彰化市國聖國小、花壇鄉僑愛國小、員林市育英國小，拆除舊校舍新建幼兒園建物，而溪湖湖南國小則以現有舊教室改建。

伸仁、國聖及育英將招收幼幼班至大班、各4班106名幼兒；僑愛及湖南則收3班90名幼兒。承辦湖南附幼的劍橋社會關懷協會理事長黃明昌指，詢問程度熱烈，已報名75人，預計8月初上課；其餘4所則統一9月1日開課。

位處花壇鄉中山路上由僑胞捐建的僑愛國小，前幾年新生僅個位數，今年已報到的小一新生已10人，目前幼兒園招生已有40多人；而國聖國小全校僅80名學生，即將開課的幼兒園招生人數已逾80人，若招滿則出現幼兒園學生數比國小部還多的狀況。

國聖國小校長黃至賢表示，幼兒園招生雖無學區限制，但因宣傳得當，目前已滿足學區內社區家長幼教需求，縣府挹注龐大經費汰除老舊建物蓋新教室打造幼兒園，不僅獲年輕爸媽認同，也成功提高學校曝光率，對於未來招生、新生來源都有非常大的幫助。

(中時 )