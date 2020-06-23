法國藥商賽諾菲（Sanofi）周二表示，預計其跟英國藥商葛蘭素史克（GSK）合作研發的新冠肺炎疫苗，可望在明年上半年獲得批准上市，較其原先預估的時間來得早。

賽諾菲和GSK曾在4月時表示，若獲得政府批准後，其疫苗就可望在明年下半年上市。

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