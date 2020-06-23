（資誠發布《2020台灣金融業企業領袖調查報告》並舉行座談，土洋銀行董總座暢談疫後營運問題。圖／業者提供）

星展銀行台灣總經理林鑫川指出，新冠疫情對銀行業確實是很好的壓力測試，星展銀行新加坡總部和其他2家新加坡在地銀行，在疫情大流行以來，近八成的員工改為在家上班，結果證實，銀行的生產力還能提升，而且會更明白資訊安全的關鍵地位。

來台灣2年的林鑫川，這波疫情期間都留在台灣，也實際觀察到台灣金融服務數位化的狀況。他坦言，台灣資源太分散，使得金融業者的數位服務，目前看來還有很大的發展空間。

資誠聯合會計師事務所今（23）日公布《2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告》，並舉行專題座談，多位董總座應邀與談。資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，數位服務、監理自動化成為金融業的新常態，受訪的22位董總座援引自新創科技圈的生態系概念，想像下個世代的金融服務藍圖。

吳偉臺指出，2020上半年集結了所有恐懼的總和，包括金融業在內的各產業結構，也正因此進行汰弱留強，成長主軸出現調整，投資與決策都必須更為專注。現正為產業典範轉移最劇烈之時，關鍵時刻勢必要有關鍵作為，儘管內外挑戰艱鉅，金融企業領袖仍必須提高警覺，靜待不確定消弭。

(工商 )