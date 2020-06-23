文化大學董事長張鏡湖去年11月25日過世後，董事會兩派對立嚴重，造成新任董事長難產，而派系恩怨延燒，本刊接獲消息指出，文大不僅收不到大忠館美食廣場每年近千萬租金，究竟誰來管理美食廣場也是一個謎團，未來可能隨時關門，將造成文化2萬5千多名學生吃飯都成問題。文大校方今回應，大忠館美食廣場將「照常營運、絕不斷炊」。請學生及家長放心。

本刊調查，大忠館產權是屬於「華岡興業基金會」，美食廣場簽約以及租金由子公司「長泰」簽立收取收取，但去年3月長泰因違法設立，遭教育局來函要求撤銷，後續校方想介入取得簽約細節卻都未果，大忠館美食廣場隨時可能關門。再加上老董事長張鏡湖去年11月過世後，2派董事會角力不斷；學校鬥爭恐牽涉產權問題，學生憂心大人的鬥爭將危及到全校師生吃飯權益。

對此，文大表示，大忠館美食廣場共有3個營運樓層。除3樓的便利超商及生活、文具、藥妝店外，1、2樓共有10餘家知名餐飲進駐、提供多種特色美食，1樓的自助餐廳更是讓學生「白飯吃到飽」。學生於此除可享受美食，還可一覽台北市美景。

文大強調，之前新冠肺炎疫情嚴重時，為照顧學生生活所需，大忠館美食廣場仍照常營運，並配合政府防疫政策採取定時消毒、座位減半、拉大間隔等措施。因此，只要學生有需要，美食廣場就會持續營運，絕不會讓學生沒飯吃。

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(中時電子報)