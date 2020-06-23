中國大陸許多車廠都很喜歡「致敬」知名車廠，其中相當有名氣的眾泰汽車在22日時發表去年（2019年）財報，全年嚴重虧損112億人民幣（約新台幣466億元），更慘的還在後頭，因為無法保證年報真實性，已經被「退市風險警示」，股票可能將被暫停上市。

眾泰汽車以「致敬」奧迪、保時捷及藍寶堅尼等知名車廠旗下車款外型聞名，因此在中國大陸國內相當有名氣。眾泰汽車去年財報顯示，整年度公司營收僅29.9億人民幣，虧損達到112億人民幣，也就是每日虧損達到3069萬人民幣（約新台幣1.25億元）。

其實在2016年時，眾泰汽車年銷量還有33萬輛成績，2017年則是31萬輛，但是接下來卻嚴重退步，到2019年時，年銷量僅僅只有11.66萬輛，跌幅相當大，這也說明為什麼，在2019年時會嚴重虧損。

而眾泰汽車董事婁國海更直接表示，因為公司目前並不確定能夠持續經營加上面臨多起訴訟和擔保事項，沒辦法保證公司年報之真實性、完整性還有準確性，若公司2020年財務報告仍沒辦法通過審計機構，公司股票將會被暫停上市。

目前眾泰汽車股票已經由每股18元人民幣跌到2元人民幣以下，公司市值從原本的370億人民幣縮水成36億元，目前該股票已經被「退市風險警示」，股票代號也從原本的眾泰汽車改為「ST眾泰」。

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(中時電子報)