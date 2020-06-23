民眾黨今(23)日舉行記者會，強調民眾黨對於臨時會態度為「廢考監重民生」，民眾黨總召賴香伶表示，在考監人事的部分，「基本上我們還是會主張暫緩提名，如果已經送進臨時會，我們則會針對廢考監的部分提出想法」她也強調，臨時會不該是常態，這一次為了人事案，造成還要補提名、甚至是要召開兩次的狀況，民眾黨也認為不妥當。

賴香伶表示，這一次考監提名案，其中前委員葉宜津，有過七次希望廢考監的連署紀錄；前立委田秋堇也曾有五次的連署紀錄，其餘名單中的王榮璋與賴振昌也都曾有表示過希望廢考監的意願。賴香伶質疑，這一次的提名名單並不是以總統所說的「跨黨派、多元思考」為原則，「我們懷疑，這是涉及到政治酬庸，或是某種派系平衡，如果是這樣，我們的票真的投不下去」。

張其祿也說，臨時會除了人事案，更迫切關注的應是老百姓最在意的民生議題，例如民眾黨提過很多次的居住正義議題，卻一直沒有得到執政黨的回應，「這是老百姓最關注的議題，而且修法並不困難，我們希望執政黨能將臨時會中的優先順序排清楚」。

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(中時電子報)