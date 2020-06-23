「蘋果既是裁判，又是運動員」這是Spotify CEO在一封公開信中，對蘋果給出的評價。對此，歐盟競爭事務專員維斯塔格也給出了類似的形容，其將蘋果稱之為「守門員」。蘋果為何會受到如此指責？這還要從其在2017年推出的一條新規說起。

該規定表示，iOS端凡是在APP內購買的虛擬物品，蘋果都要從中拿走30%的佣金，也就是「蘋果稅」。對於蘋果的這一行為，開發者雖有不滿，但出於現實考慮還是選擇了妥協。微信就曾經選擇過與蘋果對抗，但最終還是敗下陣來，接受了這一條款。

而在近期，微信卻再次對「蘋果稅」出手，關閉了iOS端微信公眾號的虛擬支付功能。如今，歐盟更是對蘋果應用商店及Apple Pay展開反壟斷調查，一時之間，「蘋果稅」成為了眾矢之的。而且，硬氣的不止微信，近日，一位兆美元級電商巨頭也似乎對「蘋果稅」開啟了反擊。

近幾日，亞馬遜市值有明顯增長，已經達到1.32兆美元，可以說是實力相當強悍。當前，亞馬遜中國iOS應用會員購買已經不支持，消費者要到亞馬遜官網進行操作。同時，在kindle上，iOS端也不能夠去購買電子書，這對部分消費者來說，影響十分大。

雖然目前亞馬遜中國還未對這一行為給出正面解釋，但從亞馬遜中國對iOS端的針對來看，不少人士猜測，亞馬遜中國此舉就是為對抗「蘋果稅」。這樣一來，繼音樂廠商Spotify、電子書Kobo、即時通訊軟體微信後，蘋果又迎來了一大對手。而之所以各大巨頭會對蘋果群起而攻之，還因為蘋果試圖動這些廠商的蛋糕。

如今，蘋果正逐步鋪開多元化業務，在音樂、電子書等領域多有動作，這就與Spotify、Kobo的業務產生了衝突。而多出來的「蘋果稅」將使它們失去一定的優勢。同時，據這些開發者表述，蘋果還會利用平台優勢，從而掌控各大APP的數據，從而知己知彼。

這就能解釋了為何Spotify CEO在文章開頭時的言論。若蘋果果真存在壟斷行為，那麼，將面臨來自歐盟高達數十億美元的罰款，這顯然並不是一個小數字。這件事的結果究竟如何，還需要耐心等待。

(中時電子報)