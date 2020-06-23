國民黨確定徵召高市議員李眉蓁投入市長補選，李眉蓁23日傍晚開記者會。（林宏聰攝）

國民黨確定徵召高市議員李眉蓁投入市長補選，李眉蓁23日傍晚開記者會，強調她是國民黨40年來，第一次提名在地的高雄市長候選人，她相信高雄願意給年輕人機會，未來1個半月，她會打一場不一樣、光明的選戰，相信在黨內同志共同打拚下，國民黨一定會再產生一個高雄的政治奇蹟。

李眉蓁在黨籍議員及預備參選議長補選的曾麗燕陪同下，對媒體說明。她說，直到5點左右，正式接到中央黨部的通知，很高興身為國民黨在40年以來，第一次提名在地的候選人，在國民黨最危機、最艱困的時刻，她願意承擔起國民黨的責任。

她強調，會打一場不一樣、光明的選戰，讓高雄被撕裂的傷口再度縫合，讓高雄再度團結起來，讓國民黨再度崛起。

李眉蓁說，高雄是一座非常年輕，非常有創意的城市，她相信這個城市充滿著奇蹟，國民黨願意給年輕人這樣子的機會，她應該是國民黨有史以來提名最年輕的市長候選人，她會跟先進同志們一起打拚，守護住高雄，希望黨內同志，也能一起來加油。

她坦言，目前知名度比較低，現在要跟時間賽跑，但相信大家一起努力，1個半月之後，一定會再產生一個高雄的政治奇蹟。

李眉蓁認為，高雄是非常給年輕人機會的城市，高雄人願意給民進黨20年的執政，「我也相信高雄人一定願意給國民黨、年輕新世代2年的機會，讓我們做做看」。

李眉蓁預計24日上午11點前往高市選委會登記參選；民進黨參選人陳其邁則將於上午10點前往登記。

(中時 )