統一投信內控出問題，基金經理人利用職務之便涉嫌套利，且期間長達3年之久；金管會宣布，除了對統一投信處以新台幣180萬元的罰鍰外，也依法令要求統一投信解除劉姓、張姓基金經理人職務，李姓總經理以及楊姓內部稽核主管也各停止3個月業務執行，並限制募集基金等4大業務。

金管會官員解釋，投信公司對基金經理上班執勤時間，個人手機必須由公司做好控管，官員表示，日前對統一投信進行一般業務檢查時發現「完全沒有內控」，手機也沒有保管，讓劉姓、張姓前基金經理人分別利用弟弟帳戶、往來密切3名投資人頭，以職務所知悉的消息洩漏他人，或從事有價證券交易活動等，更簡單來說，就是經理人跟所管理的基金做相同的操作。

官員表示，總經理、內部稽核主管未善盡監督管理之責，以及事業上應注意的事項，才會給予停止3個月業務執行的處罰。

此外，在業務方面，金管會也對統一投信作出4大限制，第一，最近3個月內，不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司。

第二，最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；第三，公司內部控制的設計或執行有重大缺失，金管會得退回或不核准其申請（報）募集基金案件；第四，例如申請政府基金的全權委託投資業務將受影響。

統一投信發布聲明，有關金管會裁罰案，針對前經理人違反從業人員規定之個人違失行為，本公司已從嚴處置，並將追究其應負之法律責任，以維權益，以儆效尤。

統一投信強調，已全面加強加嚴內控管理，並遵循主管機關之要求，持續改善，以杜絕相關情事。

(中時 )