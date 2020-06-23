立委王美惠率中央官員視察嘉義市多間國中小體健設施。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

立委王美惠率中央官員視察嘉義市多間國中小體健設施。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

立委王美惠率中央官員視察嘉義市多間國中小體健設施。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

立委王美惠率中央官員視察嘉義市多間國中小體健設施。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

為改善校園安全，嘉義市立委王美惠今23日邀集國教署、體育署官員與嘉義市政府教育處，前往嘉市5間國中小視察校園設施，當場針對學校老舊破損及設備不足之處提出需求和討論解決方案，王美惠更要求相關部會，不能抱持主管機關面對下屬的心態，務必「換位思考」，才能真正了解學校的需求，積極進行協助。

王美惠表示，這次會勘主要是要讓中央了解學校當前的需求，透過行動強化中央與地方的連結，支持地方發展，包括校園廚房設備更新、學校用電系統改善以及新設遊憩體健設施等，都會敦促國教署與市府教育處合作，全力協助校園設備更新與改善，並追蹤後續進度。

王美惠說，會勘過程中發現嘉市許多校內遊戲場均超過使用年限，如果要通過日後的安全檢測，校方將會花費更多經費，另很多學校的籃球場鋪面都裂開，導致場地凹凸不平，有校方因缺乏經費，自己用泡棉包裹籃球架防撞條，卻可能產生嚴重安全疑慮，另部分學校操場跑道面與路面高低落差太大，急需重整，以上問題在她要求下，國教署及體育署承諾會大力支持校方，另就遊戲場部分，國教署則建議各校不要再維修超過使用年限的遊戲場，可進行重新規畫。

王美惠進一步說明，這次各校提出的需求大致上可分為7個層面，分別為遊戲場修繕、廚房修繕、體育場修繕、電力改善、健康中心需求、附幼廚房和遊具增添或修繕，以及其他需求，由於訪視時間有限，所以第1階段先到5間學校進行視察，未來也會向中央提出計畫，全力爭取嘉義市的教育經費補助，列為後續擴充第2期、3期持續執行，提升學童的安全與福利。

「十年樹木，百年樹人。支持教育，就是支持孩子的未來！」王美惠強調，孩子是國家的根基，打造以人為本的社會，提升教育環境，校園的軟硬體設施都必須與時俱進。她會與未來的主人翁站一起，給予他們一個更好的校園與國家。

(中時 )