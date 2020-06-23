亞太電信資產遭求償事件，台灣高等法院更一審判決王令麟須賠償2億元，他發聲明稿表示，審判程序又未經實體調查審理，判決明顯違反程序正義，偏頗不公，令人深感無奈及痛心，將提出上訴爭取公平審判的機會，企求司法保障人民合法權益。

王令麟表示，刑事部分雖認定他有罪，該判決係片面扭曲他的供述而作成，民事法庭本應獨立調查證據認定事實，然而更一審法院完全未作證據調查，甚至未調閱刑事卷證即作不利他的判決，顯然違反民事訴訟法相關規定及最高法院判例意旨。

王指出，他的律師在審理中多次表示，應命亞太電信公司就其主張Cable Modem業務之價值應以10倍EBITDA評價提出證據方法，並要求就實體爭議進行調查審理，法官表示這是亞太電信公司應盡的舉證責任，若未舉證則其應受不利益。

豈料亞太電信公司除了提出刑事判決之外，別無其他舉證，更未就此實體請求部分進行調查審理，竟然使他蒙受亞太電信公司未盡舉證責任的不利益，顯然違反舉證責任分配原則，令人感到震驚。

(中時 )