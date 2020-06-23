美國抵押貸款銀行協會（MBA）在周一公布迄6月14日止當周，向政府房貸寬限計畫（forbearance plan）申請緩繳貸款的房貸戶數達420萬戶，低於前一周的430萬戶，為3月來首次出現緩繳戶數減少。

雖然這是美國房市出現回升的最新證據，但外界認為這趨勢能否持續下去，就要視乎美國經濟復甦狀況而定。

(工商 )