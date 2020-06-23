桃園市龍潭區蔡姓男子因賣二手車糾紛，遭人揪眾圍毆傷重不治，雖有找到嫌犯，至今尚未起訴。原承辦檢察官吳宗憲也調往新北市擔任法制局長，引起家屬質疑。對此桃園地檢署表示，已有後續檢察官辦理，將於勿枉勿縱之原則，持續積極調查蒐證中

檢方表示，因案發地點並無監視器，檢警調閱案發地點附近之監視錄影畫面，透過以車追人方式，逐步清查出涉案犯嫌，並陸續簽發拘票將數名被告拘捕到案，其中4名被告經檢察官訊問後向法院聲請羈押獲准，另透過犯嫌指認及手機對話內容，再循線查獲其他犯嫌，經檢警查證後，已陸續將19名犯嫌列為被告，因有部分事實尚待調查釐清，尚未偵結，惟案件均持續積極偵辦中，並無拖延。

另外地檢也說明，檢察官向法官聲請被告4人具保停止羈押，是基於其綜觀全案事證後之心證判斷，尚無不法，指吳宗憲「縱放人犯」，實有誤會。

另外吳宗憲主動要求和解？桃檢也說，是被告律師主動詢問檢察官，經過吳宗憲當庭詢問家屬同意後，才送調解委員會，這與刑事偵查並不衝突，也可以盡早彌補當事人的損失。

桃檢強調，吳宗憲在3月23日離職，已移由另名檢察官接續辦理，因涉案被告人數較多，且各別參與情節不同，檢察官為求慎重，細節部分需要逐一釐清，乃本於勿枉勿縱之原則，持續積極調查蒐證中，力求發現真實，以維護司法正義。

(中時 )