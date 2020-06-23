中壢國小120周年校方辦時光迴廊展。(呂筱蟬攝)

桃園市中壢國小於民國前14年獲准設校，今年適逢創校120年，校方規畫系列慶祝活動，因擁有豐富的文史資料及校史事蹟，校方舉辦「時光迴廊展」，讓校友回顧校史事紀及重溫童年時光，23日由市長鄭文燦揭幕，一同穿越時空見證學校發展史。

校方表示，時光迴廊展以時間軸為概念，依年代區分4時期，分別為草創時期（西元1800年—1950年）、風華時期（西元1951年—1999年）、創新時期（西元2000—迄今）及未來校舍。有大圖海報及情境教室營造當時上課氛圍，並陳列珍貴的文史資料及老舊照片，還原不同時代背景校友上課環境。時光迴廊展即是校友童年時光回憶，跟著觀賞舊照片，一點一滴喚醒校友珍藏在內心最溫暖純真的回憶。

鄭文燦則說，未來校舍呈現未來嶄新學校樣貌，桃園市積極爭取前瞻基礎建設計畫，停車場將共構中壢國小老舊校舍重建，更新校園及停車場數位軟、硬體，打造桃園智慧城市，帶動中壢轉型。

他表示，市府團隊規畫工程預算9.88億，興建地上5層，地下1層建築，提供教學空間61間、行政空間21間、汽車位310席及機車位280席，工程分2期興建，一期工程預計2022年完工，可提供學童老師嶄新校舍使用，二期工程於2024年完工，整併全區地下停車場供大眾使用，總工期配合學校搬遷期程約達3年半，逐步實現城市改造願景。

(中時 )