1名愛妻夫的同事在爆笑公社上分享，同事的老婆有選擇性障礙的趣事。他表示同事某日下班要回家時，詢問愛妻要吃些什麼可以帶回，愛妻以「隨便」回覆老公，卻在愛妻夫打出要買什麼同時，愛妻竟都有理由說不，最後愛妻夫按耐不住，詢問到底要吃什麼？愛妻仍回說「隨便」啊！令愛妻夫感嘆老婆的「隨便」學問真是奧妙！

1名愛妻夫下班時傳訊問老婆要吃什麼時，老婆回覆「隨便」，卻是愛妻夫崩潰的開始。(爆料公社讀者提供/林俊翰翻攝)

據了解，此名愛妻夫在下班時苦惱不已，他的同事看到便上前詢問關切？他立即秀出自己與愛妻的對話內容，同事看了瞬間秒懂，也表示真的是太難了！

原來愛妻夫在下班後傳訊問老婆要吃什麼，老婆立即回覆「隨便」啊！然而。當愛妻夫回覆會買什麼時，愛妻皆都有理由回應：「太油」、「浪費錢」、「會胖」、「胃酸」、「吃不飽」、「沒吃過」、「調味料太多」、「原物料不明」等等，讓愛妻夫感嘆老婆的「隨便」實在是太奧妙了！

網友紛紛替愛妻夫打抱不平：「我如果是他老公，我會叫她不要吃，餓死算了」、「如果是我問這麼多還回答隨便！我會回你要不要吃大便！」、「這老公真有耐心，正常3句話就說謀丟賣甲」，甚至還有同性別網友也留言表示：「我是女生都想叫她去吃屎了」、「我是女人我都受不了！這老公真有耐心」，網友紛紛大嘆：「這難度太高了，下一位」。

(中時電子報)