「壓力大，飲食時間不固定，讓你胃食道逆流？」這恐怕是許多台灣人的生活寫照。食道在胃酸長期刺激下，有可能出現異常黏膜組織「巴瑞特氏食道」（Barrett’s Esophagus）。如果即時發現即時處置，有機會在轉化成食道癌前，趁早消除異常組織，降低生命危害；但如果沒能即時發現，生活飲食習慣也沒改變，就有可能癌化並威脅性命。

衛福部日前發布10大癌症死因，食道癌死亡人數排名占總癌症死亡人數第9位；而國健署公布最新的國人10大癌症發生率，食道癌是癌症死亡排名第10位，顯見食道癌對國人生命威脅之大。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，食道黏膜與胃部黏膜不同，無法承受胃酸高強度腐蝕，食道與胃部中間有賁門緊縮間隔，照理來說胃酸無法流到食道，但壓力大、飲食不正常、愛吃酸辣等因素，胃酸經常大量分泌流出賁門到食道，發生次數太多，食道黏膜細胞有可能在不斷傷害修復中，發生細胞變異。

朱光恩也說，不是所有胃食道逆流患者，都會出現「巴瑞特氏食道」，臨床上不是很常見，但是確診有「巴瑞特氏食道」，轉化成癌細胞機率就非常高，日後恐增加罹患食道癌的機率。原因在於「巴瑞特氏食道」黏膜與正常食道黏膜會產生競爭，加上胃酸持續傷害，癌症發生機率就立刻提升，但是「巴瑞特氏食道」沒有明顯症狀，只能仰賴檢查才能發現。

朱光恩解釋，大部分「巴瑞特氏食道」病患，不會有明顯症狀，多數是因胃食道逆流，接受為檢查時發現。檢查醫生必須非常有經驗，檢查時發現食道賁門附近，會有一些粉紅色異常組織，一旦發現會立刻切片檢查，大概3天就可以回醫院看檢驗報告。假使確定發現「巴瑞特氏食道」，會再約病人回診，用內視鏡電燒治療。

朱光恩強調，大部分接受電燒治療病患，不會有很大的風險，由內視鏡深入把異常黏膜燒掉，但如果範圍太大，則會轉介外科醫師執行手術。當異常黏膜去除後，正常黏膜就會慢慢恢復，剛開始幾天食道會有些不舒服，但這種不適的感覺會慢慢退去消失，患者除要服用一段時間藥物抑制胃酸外，本身生活形態與飲食習慣也應做改變。

朱光恩提醒，接受電燒去除「巴瑞特氏食道」（異常黏膜）患者，3個月後要在接受1次胃視鏡檢查，確認傷口恢復狀況，或有沒有其他異常黏膜，如果都正常就可以算完全康復，未來演化成食道癌風險也可說趨近於零。不過，若飲食依舊不控制，仍然喜歡吃重油、酸辣、味道重的食物，如果再加上吸菸，相同疾病可能會再反撲。

【NOW Talk】巴瑞特氏食道（Barrett’s Esophagus）：是1950年由英國諾曼．巴雷特（Norman Barrett）所提出，當胃食道逆流發生，胃賁門附近的食道黏膜，在胃酸反覆傷害修復過程下，發生細胞變異，由原本扁平細胞變成柱狀細胞，目前被認為是食道癌癌前期病變，未經醫療處置的食道黏膜變異細胞很有可能再變異成癌細胞。

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(中時電子報)