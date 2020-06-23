德國居特斯洛地區爆疫情 再次被封閉 19:212020/06/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國北萊茵—西發利亞邦首長Armin Laschet周二宣布，邦內的居特斯洛地區因為肉品包裝廠爆發新冠肺炎疫情，因此讓該地區必須重新封閉直到6月30日止，以阻止疫情擴散。 擁有約36萬居民的居特斯洛，是德國在4月底逐步解除封閉措施後，首個被重新封閉的德國地區。 (工商 ) #德國 #地區 #特斯洛 #封閉 #萊茵 也許您會感興趣 國際熱門新聞 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 包裹臭爆！德整棟樓急撤6人送醫 真相傻眼 - 國際 猩球掘起？黑猩猩學會操作無人機 - 國際 川普下工作簽證限制令 老美科技大頭火大齊嗆！ - 國際 歐盟不耐煩了！嗆陸放棄港版國安法 限期達成投資協議 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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