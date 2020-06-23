德國北萊茵—西發利亞邦首長Armin Laschet周二宣布，邦內的居特斯洛地區因為肉品包裝廠爆發新冠肺炎疫情，因此讓該地區必須重新封閉直到6月30日止，以阻止疫情擴散。

擁有約36萬居民的居特斯洛，是德國在4月底逐步解除封閉措施後，首個被重新封閉的德國地區。

(工商 )