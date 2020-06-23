歐盟執委會周一對倫敦證交所（LSE）計劃以150億美元併購路孚特（Refinitiv）展開反壟斷調查，認為這可能破壞市場公平競爭。

因為LSE掌握交易與清算等活動，路孚特為重要的金融資訊供應商，兩者結合會擁有過度的市場影響力。

(工商 )