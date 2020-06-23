英國外界預期首相強生周二在國會上，公布其放寬封閉措施規定的計劃，從7月4日開始讓民眾到電影院、酒吧和理髮廳等公共場合消費。

對於政府承受商家一再敦促重新開放經濟的壓力，有專家擔心在短期內重新開放的時間點太早，因為目前疫情仍然有擴散風險。

(工商 )