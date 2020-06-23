連鎖餐飲集團瓦城(2729)今(23)召開股東會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利10元。瓦城已連續六年現金股利配發超過一個股本，上櫃以來每股現金股息累計配發金額高達83.23元。

展望後市，隨著政府進入振興促進經濟階段，下半年餐飲市場加速回溫，集團所研發創立八大具國際水準自主品牌，針對下半年展店已做好充分準備，自6月20日起時時香首度插旗台南西門，擴大六都布局，開啟集團下半年加速展店的計畫，以「瓦城」、「時時香」及「YABI」為集團拓點主力品牌，持續聚焦深耕台灣市場。法人樂觀推估，瓦城下半年加速展店，營運力度持續向上

瓦城集團連續八年刷新「營收、毛利、營業利益、稅後純益、每股純益、來客人次」紀錄，2019全年營收高達近49億元、年增13.92%，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣3.61億元，年增2.25％，EPS達15.51元，經股東會決議每股發放現金股利10元。受疫情衝擊，各行各業經營艱困，惟瓦城決定在健全營運資金及兼顧股東權益報酬下，仍配發高達一個股本的現金股利。

面臨疫情嚴重衝擊，瓦城集團致力打造安心用餐體驗，全面守護同仁及顧客，貫徹「食在安心 美味加分」行動，餐廳及後勤所有同仁每日定期執行健康小測驗，從進店量測體溫消毒、帶位用餐到用餐整個過程中的每個細節都能安心，讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，以確保同仁和顧客健康，強化品牌安心美味信賴感，成為顧客首選的信賴餐廳。

瓦城集團財務結構健全，足以支應集團短、中期資金無虞，在疫情衝擊下，除持續穩健經營外，在疫情趨緩後，營運資金充足支應集團拓展市場。因應近期顧客飲食型態改變，外帶與外送需求提升，結合集團堅實的研發實力，持續推出新商品、新服務，透過提供多元選擇以滿足不同客群，在外帶外送市場創造新商機，成為另一營運成長引擎。

(工商 )