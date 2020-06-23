楊梅農會推客家仙草凍禮盒搶攻伴手禮商機。(呂筱蟬攝)

桃園市楊梅區農會輔導農民種植特色農產仙草，農會人員研發各式仙草加工產品，炎炎夏日加上端午佳節將至，近期推出家庭號包裝客家仙草凍禮盒，不開封常溫可保存1年，不論送禮或是自家食用，品嘗仙草好滋味正是時候。

楊梅區農會總幹事周宗維表示，楊梅地區生產農特產品多元，由農會扮演著輔導農民角色，陸續推動水稻、蔬菜、果樹、花卉、茶葉、仙草、畜牧的農業產銷班，多樣農產孕育出獨具特色的楊梅農業，其中仙草更是主力，除造成轟動的仙草花節外，仙草系列產品也相當熱銷。

目前楊梅區農會已出產仙草茶包、仙草凍、仙草美妝保養品、仙草茶餅、仙草蛋捲、仙Q蛋等特色產品，尤其仙草凍更是熱銷，夏季單月銷售可達1萬5000杯，但農會也接獲消費者反應，杯裝仙草凍需冷藏，且有保存30天的限制，有人買回家沒有注意就放到壞掉，非常可惜。

周宗維說，經過農會人員發想，6月中推出客家仙草凍禮盒，包含2罐家庭號仙草凍，還有1罐煮熟的豆類，產品使用馬口鐵包裝高溫滅菌。最近天氣熱，買回家將仙草、豆類冰進冰箱，食用時可加入糖水、牛奶等直接食用，夏天吃上一碗非常消暑，新品上市原價380元特價350元，可於農會超市或電話訂購宅配。

(中時 )