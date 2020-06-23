大陸疫後就業市場競爭超激烈！據綜合數據顯示，今年大陸海歸留學生超過70萬人，年增逾7成，但疫情不只使大陸職缺減少，薪資水平也不如預期，留學生也恐失去光環。

留英返陸的劉雅夢（化名）就表示，投了上百封履歷，但是面試次數卻不到10次，曾經錄取的外貿公司也因疫情不再招人，到手的offer就這樣「飛了」。

她進一步說，留學生首先遇到的是求職時差的問題，大陸學生在畢業前就開始實習，並趁機找工作，但英國研究所將一年的課程壓縮在7個月裡，剩下時間用來完成論文，因此，留英學生普遍沒有時間實習。

此外，她說，在面試官眼中，一年制的英國學歷含金量似乎不高；即使進入面試階段，大陸與外企對營銷專業也有不同的理解偏差，這讓她有點水土不服。

最後，她說，畢業後年紀將近30歲，即使剛投入職場，但企業一般不會把她看成是普通的應屆畢業生，往往會提出工作經驗的要求。

經歷了多次碰壁，現在，曾夢想在上海工作的劉雅夢想的是，「無論是哪個城市，只要能給我一個機會，我就願意去試一下。」

(旺報 )