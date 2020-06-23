交通部觀光局與台灣觀光策略發展協會(DTTA)昂攜手，與地方深度體驗團隊共同打造踩線之旅，今(23)日邀約交通部長林佳龍來到台東鹿野的「饗嚮台東」，體驗半日農夫生活。DTTA表示，未來8條踩線團、7月底商品化，價格約3000元。

林佳龍為推廣「精緻旅遊」，走遍北中南東、上山下海，走入部落與海邊，體驗台灣文化與地方創生的生命力，繼日前在屏東林邊的小漁村與網紅在屋頂辦桌、到北部宜蘭南澳那山那谷漂漂河戶外探險、南部墾丁淨灘與認識潮間帶生態的環保旅行後，23日來到台東的「饗嚮台東」體驗半日農夫。

戴起斗笠，林佳龍跟著大家下鳳梨田摘鳳梨，製作一瓶屬於自己的鳳梨蔭醬，親自當一回農夫，體驗作物怎麼收成。

饗嚮台東創辦人釧南雁說，當初回家就是想把家鄉打造成農事體驗的新天堂樂園。後來整合周遭旅遊行程，幾乎每一個行程的背後，都是青年返鄉或移居台東的故事。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示，8條路線7月底會陸續商品化，價位落在一天新台幣3000元以上。他強調，行程是跟地方體驗結合，錢是給地方，而不是導遊導覽解說，收費概念跟過去完全不同。

觀光局長張錫聰表示，精緻旅遊不是讓業者去推，而是一種產品的創造過程，政府應該是輔導而不是給經費去做，目的是要發掘不同的觀光資源，可以體驗、有故事，有別於過去的產品。

張錫聰也說，精緻旅遊的概念比較抽象，不是說一定要符合某種的規範，涉及產品供給跟消費者的滿意度，對象不同精緻度要求、型態也不一樣，像年輕人可能就很喜歡體驗，泛舟、溯溪等，但對銀髮族這樣的行程就不是精緻旅遊，是不是精緻的判斷在於消費者。

(中時 )