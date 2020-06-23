桃園市48歲鄭姓長照中心負責人，2015年起拒繳勞健保費及罰鍰一共468萬。經行政執行署桃園分署調查後，22日聲請法院管收獲准。（桃園分署提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市48歲鄭姓長照中心負責人，2015年起拒繳勞健保費及被桃園市衛生局、勞動局、社會局罰鍰，一共468萬。經行政執行署桃園分署調查後，22日聲請法院管收獲准。

桃園分署調查，鄭女經營的養護中心，滯欠勞健保費及桃園市衛生局、勞動局及社會局等罰鍰共468萬餘元，2015年底陸續移送桃園分署執行。不過鄭女曾在2016年6月時，在養護中心銀行帳戶辦理定存54萬元，存入4天就解約，並提領一空，顯示並非無能力繳款。

另外為了督促鄭女繳款，桃園分署曾在2017年查封其病床等動產，鄭女辦理分期後，卻未持續繳納，並傳出積欠護理師薪資及股東糾紛等新聞。此外1名陳姓股東，在報紙看到養護中心刊登徵求合夥人廣告，他匯款250萬後，該款項僅有20萬用已繳納欠款，其他230萬不知去向。

行政執行官6月22日訊問鄭女，認為鄭女有隱匿、處分財產之情事，當天下午即聲請桃園地方法院管收，法官於晚間10時許裁准管收。

(中時 )