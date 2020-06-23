水域安全桃園市消防四大隊辦防溺實務訓練。(消防局提供)

有鑑於夏季期間溺水意外頻傳，為提升消防人員對於水域裝備使用的熟練度及技巧性，桃園市消防局第四大隊辦理水域防溺實務搶救訓練，強化船外機、救生船艇、拋繩槍、魚雷浮標等相關防溺器材裝備操作暨救生演練。

這次演練針對3年內分發之新進消防人員為訓練對象，藉由各項防溺器材裝備操作，除可提升防溺材操作的熟練度外，同時讓新進消防人員能學到裝備器材使用、功能及故障排除等等技巧。

訓練內容則包含岸上救生，有拋繩袋拋擲進行救援、簡易浮具救生等，另外還有入水救生，包含基本救生四式搭配魚雷浮標活餌救援、救生艇救生、潛水救生等。

第四大隊大隊長戴明杉表示，消防人員應具備專業救溺知能，惟加強裝備器材操作訓練及不斷精進專業技能，始能挽救民眾生命及保護自己安全。另呼籲家中有未成年子女之家長，在夏日期間應特別叮嚀自己子女千萬勿至「水深區域」、「危險海域」內游泳或戲水，避免因一時快樂而造成終身無法彌補之憾事。

(中時 )