根據美媒報導，前洋基隊三壘手「金童」羅瑞格茲（A-Rod）和未婚妻珍妮佛．羅培茲又找到新金主，買下大都會隊重燃希望。這位富豪是紐約當地的百萬富翁邁克·雷波爾（Mike Repole），他也是一家美國飲料公司BodyArmor的合夥創辦人，現年51歲，該公司生產諸如「維他命水」等暢銷產品。

總資產逾10億美元的雷波爾是紐約皇后區人，多年前就有意在大都會出現財政危機時逢低買進，但未能如願。這次大都會球團老闆威朋（Fred Wilpon）又想賣掉球隊，在2月間疫情爆發前也差點轉手成功，當時開價26億美元（約佔80％股份），後來因小老闆不肯放棄球隊主導權而破局。

A-Rod與羅培茲的財力合計約7億美元，雖然不足以主導經營球隊，仍可循著前隊友吉特管理馬林魚隊的方式，在大都會球團取得重要職位與實權。也因此，A-Rod需要四處尋找願意出資的合夥人，而這次加入雷波爾，很可能有機會圓了球團經營者的美夢。

(中時 )