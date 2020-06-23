在台灣，機車不僅是最普遍的交通工具，更可說是每個人在不同階段的人生旅途中，一起走過的重要夥伴。台鈴工業以造車起家，深耕台灣機車產業超過46年，曾推出多款經典車型伴隨著不同世代的騎士，創造各種珍貴的回憶。今年9月，台鈴工業即將迎來自有電動車品牌eReady的誕生，以打造高品質的智慧雙輪為己任，透過「品牌」、「店鋪」、「情感」、「產品」四個面向細節的不斷打磨，注入職人精神以提供最棒的顧客消費旅程(Customer Journey)。

為此，我們需要更多的優秀人才，在第一線與我們一起創造「新美好移動體驗」！eReady目前正積極佈建經銷通路，適逢畢業季來臨，eReady今(6/22)公布：即日起號召新鮮人至104人力銀行搜尋「eReady」最新釋出職缺，包括銷售顧問、儲備店經理、及維修工程師等等，eReady將提供新鮮人完善的培訓課程、優質的工作環境、健全的獎勵升遷制度，號召具有服務熱忱的優秀青年投入這個極具發展前景的電動機車產業，貢獻已力響應綠能環保、為邁向智慧城市而努力。

「台灣一向有機車王國之稱，密集度、零組件製造與產業完整度，都是數一數二，台鈴工業四十餘年來，堅持在機車產業內穩健耕耘，具備研發能力、也蘊藏深厚的技術力，我們等於是和台灣的機車產業一起成長，也見證了台灣如何逐年進步以達到能和全球其它國家並駕齊驅、甚至更超越的實績。而這背後，其實有許多專業的從業人員默默支撐著產業發展，從技術研發、製造組裝、銷售服務、後勤維修等，每一個崗位都值得尊敬！」

台鈴工業電動車事業部總監 林進賢表示，「隨著消費者對環保意識的提升、對智慧科技的接受度更勝以往，將帶動產業不斷升級，也因此機車電氣化成為新興挑戰，更是勢不可擋的浪潮。如果你也和我一樣熱愛機車，我相信，這是一個最值得年輕人踏足機車產業的時刻，因為電動化浪潮正等你創造。」

台鈴工業電動車事業部總監 林進賢表示，「『與時俱進、以人為本』是eReady的經營理念，我們也格外重視第一線同仁的想法與回饋，並提供完整教育訓練及良好的職場氛圍，讓員工能夠樂在工作。」 每一位夥伴都將是eReady的品牌大使，我們希望邀請熱情有活力的青年，展現服務熱誠、經營在地商圈，讓每家門市成為商圈中不可或缺的好鄰居，帶領消費者進入eReady電動機車的「新美好移動體驗」。

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(中時電子報)