國民黨拍板由高雄市議員李眉蓁代表國民黨參加高市長補選。藍營高層說，黨中央近日密集徵詢不少各行各業高知名度菁英，但大都被婉拒，雖然也有素人有意願，但擔心面對捲土重來的陳其邁，萬一對高雄市政不熟悉、恐在辯論時被對方「問爆」下，只能回過頭從現任藍營高雄民代中尋覓候選人。李眉蓁最後也因為符合黨中央開出的「年輕、在地」兩大要件，再加上學經歷不錯，人和OK，「本身不怯戰」因此出線，將挺身替甫經歷「罷韓」震撼的國民黨扮演救火隊。

國民黨秘書長李乾龍今天傍晚正式宣佈徵召李眉蓁參與高雄市長補選，他坦言，已故高雄市議長許崑源的妻子林絲娛曾被藍營列為挑戰民進黨陳其邁的人選，林曾表示願意承擔，但因家人反對，再加上黨中央也不忍心再增加她的負擔，因此之後未再徵詢。李乾龍還說，徵選小組早就決定候選人必須是高雄在地，認同高雄的地方人士，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。

李眉蓁今年41歲，他的父親李榮宗是高雄果菜運銷公司總經理，也曾是親民黨籍的前高雄市議員。她在2006年，曾以親民黨的身分，參選高雄市議員但失敗落選，後來擔任前立委國民黨張顯耀的特別助理，張顯耀對助理要求的標準很高，在立院內十分出名，李眉蓁雖是初生之犢，但在地服務績效不錯，頗受張重用，4年後高雄縣市合併，李眉蓁以國民黨身分參選第一屆高雄楠梓區議員，以16511票當選高雄市議員，是當年最年輕的高市議員，2014年她與丈夫楊紘宇結婚，並在2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，屬於高雄藍營青壯派，目前也擔任國民黨高雄市青工總會長。

曾與李眉蓁一起在高雄輔選的藍營立委表示，李眉蓁外型條件不錯，臉上又常帶著笑容，待人客氣，在藍營高雄市議員中，行事作風相對低調，尤其藍營高雄市議員幾乎都是「兩代以上的經營」，但議員家族在地經營久了，外傳心結也是「延續兩代」，私下誰也不服誰。但李眉蓁身段相對較軟，再加上他父親李榮宗與韓國瑜也熟識有交情，她在以眷村外省票為主的左楠選區，本省選票也經營的很不錯，堪稱眷村、本土票通吃。這些應該都是黨中央在檢視「臥虎藏龍」的高雄市藍營議員名單後，最終考量由李眉蓁扮演國民黨「救火隊」的原因。

但藍營人士也坦言，相較民進黨候選人陳其邁曾經做過高雄市立委、高雄市代理市長、行政院副院長，眼界格局都已超越地方民代，李眉蓁過去長期在高雄市擔任市議員，專長在地政務，所受過的政務訓練可能不及「老先覺」陳其邁，如何強化問政視野是對李的考驗。此外，高雄市選區遼闊，如果想要爭取藍營選民支持，僅靠李眉蓁一人經營相當吃力，勢必要靠其他選區藍營議員的協助，這絕非李眉蓁一人能夠辦得到，勢必要靠高雄市黨部及黨中央的協助整合，也因此，面對捲土重來、勢在必得的陳其邁，國民黨能在市長補選拿到多少選票，將是黨主席江啟臣另一項嚴格考驗。

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(中時電子報)