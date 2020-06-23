國民黨秘書長李乾龍23日晚間邀現任黨主席江啟臣、黨內大老朱立倫、洪秀柱等人到三重家中為吳伯雄祝壽，朱立倫到場後拒絕媒體採訪快步走入社區，洪秀柱接受媒體訪問，她下重語表示，了解黨主席江啟臣身為藍營當家辛苦，但也要提醒江不要帶國民黨走偏，否則國民黨將走入歷史。

洪秀柱表示，本來另有行程之所以還會再來，是因為對兩岸看法有意見，她明白江啟臣身為國民黨當家是很辛苦，她今天除了為江打氣外，同時也要提醒江啟臣不要走偏國民黨的路。

媒體詢問走偏的意思是否指較偏向民進黨的路？洪秀柱回應，走偏是指「主流、接地氣」，事實卻是走偏的道路，「不是人家說什麼我們就要做什麼」，國民黨現在「感覺上」不是主流政黨，但國民黨有自己的價值，國民黨之所以非主流，是因為長期以來放棄自己的話語權。

洪秀柱表示，國民黨務必需尊重憲法，尊重歷史，遵守兩岸之間的承諾，國民黨才能走下去，如果不遵守憲法歷史國民黨遲早走入歷史。被問及是否看好高雄市議員李眉蓁出征高雄市長補選，高雄補選勝算大嗎？洪秀柱表示，盡量努力吧！她也肯定會下高雄，盡全力幫忙補選舉的。

(中時 )