日前伯賢放送吃播秀，迷妹邊看邊說「要缺貨了」，沒想到隔天伯賢同款日常用品被買爆，掀起熱議。(圖/ 摘自VLIVE)

南韓天團EXO儘管有一些成員陸續當兵，其他成員有的SOLO發新歌，也有參與戲劇演出；近期主唱伯賢熱衷開直播和粉絲互動，但日前他放送吃播秀，迷妹邊看邊說「要缺貨了」，沒想到隔天伯賢同款日常用品被買爆，掀起熱議。

伯賢22日晚上用餐時間在VLIVE開直播，坐在沙發前和粉絲分享他的晚餐，桌上有午餐肉飯捲、酸泡菜湯麵、辣味奶油義大利麵和一瓶零卡可樂，對著鏡頭吃得起勁；在吃完後伯賢要整理桌面，隨手拿旁邊的面紙盒，卻有粉絲馬上直言「那衛生紙大概要缺貨了吧」，伯賢當下嚇得把衛生紙拍到鏡頭外，怕引起什麽風波。

果不其然，直播一結束有大票迷妹都跑去購入同款衛生紙，導致該品牌衛生紙賣到缺貨；這現象馬上引起網友熱烈討論，有人忍不住笑說，「覺得是明星同款商品裡最便宜的，一定要搶爆」、「伯賢的魅力啊」、「沒搶到，我也想跟伯賢用一樣的東西」。

(中時電子報)