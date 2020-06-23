華夏科技大學師生攜手打造「三好加油棧」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學表揚108學年度良好態度典範七位同學。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學校於6月11日甫獲星雲大師文教基金頒獎表揚為第9屆三好校園實踐學校，該校為持續推動三好校園，藉由情境教育內化師生實踐三好精神，由師生攜手打造的「三好加油棧」，在學校管樂社演奏優美的音樂聲下舉辦啟用典禮，提供一處充滿溫馨及舒適的空間，讓師生及社區民眾休憩、談心、課業交流或聯誼活動使用。

華夏科技大學指出，此一空間，是由創意設計學院師生共同組成「三好加油棧工作營」，在唐雨耕院長及詹肇裕主任及專業教師的帶領下，由林煒喬同學設計繪圖及25位同學主動加入工作營團隊，運用校園場地做為師生設計實作與宣導「三好理念」之場域。

此一計畫主持人詹主任指出：「三好加油棧工作營主要是培育同學有空間構造實作技術能力並融入「身做好事、心存好念、口說好話」三好精神，由師生發揮專業技能、力行三好，形塑優質校園倫理。」

啟用典禮在該校陳錫圭校長及參與本計畫之師長共同揭幕，同時舉辦「在華夏三好遇見你」成果展，展示108學年度學校在推動三好校園的各項成果及亮點活動，加深三好精神在每一位參與活動的師生之中。

另外，藉由此次活動，校方也表揚108學年度良好態度典範七位同學，除由陳錫圭校長親自頒發獎狀及禮品外，更邀請獲獎之朱正囧同學代表心得分享，讓與會同學都能以他為典範人物、學習榜樣，進而讓校園更充滿正能量與善的力量，並將「身做好事、口說好話、心存好念」為內化成生活習性，達到星雲大師所倡導的三好運動「做好事、說好話、存好心」融入校園生活，為校園品德注入活水，迎接嶄新美好未來的期望。

(中時 )