一場史無僅有的全球流行疫情，給予在台灣市場經營的土洋金融業，帶來什麼樣的教訓？

《2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告》調查顯示，金融業感受強烈的議題，有半數與數位、科技有關，諸如藉由數位轉型，啟動金融新局，或是有意從科技切入，重塑金融信任系統。資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，疫情大流行後諸多不確定因素充斥，業者希望援引自新創科技圈的生態系概念，勾勒未來的金融服務藍圖。

該份調查，資誠在過去5年內進行過3次，該事務所金融團隊在此波疫情期間，約訪談22位本國金融業、外商銀行董總座，彙整出後疫情年代下的台灣金融產業發展前景及趨勢，共有四大發展方向：

一、數位轉型 啟動金融新局

即將在2020年底前開業的三家純網銀，會對既有金融通路造成洗牌效應，有鑒於未來客戶需要的是銀行服務（Banking）而不再只是銀行（Bank）而已。預期純網路銀行將帶來兩大影響：一是針對銀行既有經營模式下，難以經營的長尾客群，純網銀業者可挾著平臺優勢，創造可獲利的經營模式。二是針對銀行年輕客群，純網銀可透過科技結合更多生態圈服務，提供全新的客戶體驗。而後續上路的Open API(開放應用程式介面)和Open Banking(開放銀行)，將引發產業內部更深層的數位轉型。

二、科技介入 重塑金融信任系統

隨著數位科技在金融場景中愈來愈普遍應用，業內愈來愈大量使用客戶個人資料與創新科技，但人們卻又開始擔心既有機制未能立即延伸至新興金融服務上，甚至成為風險破口，而使得法令遵循的要求成為金融業者必須承擔的責任，因此監理科技(RegTech)與資安的議題也重新被重視。這也突顯出企業需要重新發展一個運用數據的治理框架，既要和現實世界的業務場景結合，也需要更大的包容性與數位應用彈性，以科技來重塑社會信任。

三、機會回流 推動財管優化升級

美中貿易摩擦驅使全球產業鏈重新布局，在短鏈化與多鏈化的秩序重整中，反而創造台灣產業經濟再一次轉型提升的契機。根據資誠聯合會計師事務所與中國信託銀行的《2020臺灣高資產客群財富報告》，過去台灣高資產族群有高達73％在境外配置資產，大部份以保險(60％)和儲蓄(51％)為主，若金融機構能趁勢升級，提供更多元的商品選擇、客製化體驗、彈性化收費機制，以及更直覺簡單的數位化服務，將有機會爭取到更多商機，甚至發展台灣為亞太財富管理中心。

四、低利高波動 挑戰行業既有模式

後疫情時代的低利率將持續更久，過去行業內既有的營運管理思維將被大幅顛覆。就銀行業而言，即是要從封閉走向開放，而壽險業則需放下成長包袱，轉而強化財務體質與優化資產信用品質，才能在2026年順利接軌17號公報；而證券與投信業者直面波濤洶湧的金融市場，投資管理與風險管理技術也須升級，重新校準目標、穩中求進將是該行業的必修課。

(工商 )