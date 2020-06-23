華夏科技大學參加2020技藝達人市長盃暨OMC世界盃國手選拔賽奪得佳績。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學參加2020技藝達人市長盃暨OMC世界盃國手選拔賽奪得佳績。（華夏科技大學提供）

為提升國內美髮美容彩妝專業人才技術能力及競爭力，並選拔國內優秀人才代表參賽2020 OMC 法國巴黎世界盃競賽，由基隆市政府、THBA台灣美髮美容世界協會、OMC TAIWAN總會攜手主辦之2020技藝達人市長盃暨OMC世界盃國手選拔賽，6月20日於基隆市立體育館舉辦，吸引全台近千名設計師與相關科系學生共襄盛舉。

華夏科技大學化妝品應用系在石美芳老師指導下，在時尚新娘、創意紙圖設計、彩繪面具、男士平頭等競賽組別獲得冠軍以及1銀2銅等優秀成績，教學成果令人驚艷。

在其中一位選手身分很特別，知名治平高中技優畢業生郭同學錄取華夏後，本來要等9月才開學，在老師的鼓勵下也提早加入團隊接受磨練，獲得時尚新娘化妝金牌。原本有許多學校開出優厚獎學金條件招攬入學，但郭同學了解自己的未來在國際舞台，因此主動選擇華夏妝應系並加入石美芳老師的團隊。

計畫主持人石美芳強調，在創新的師徒制學習中，老師不僅依學生狀況及需求調整教學方向，並會跟隨過程共同成長。石老師更因此獲得教育部頒發第15屆技職之光教師組殊榮，在師徒制及合作學習的創新教學模式發展下，華夏妝應系已經訓練2位學生及1位老師獲頒技職教育最高榮譽的技職之光，並於2018年法國OMC世界盃勇奪夢幻髮型金牌，獲得蔡英文總統越洋賀電，華夏科大教學卓越成績成為北台灣知名的彩妝造型及包頭髮片設計人才培育搖籃，近期更積極與台北豐富的影視產業合作推薦學生前往實習。

鼓勵學生參與競賽，除了作為技術熟練程度的測驗，過程中更是跨專業整合及個人耐心信心的巨大考驗，在競賽同時，會場更可以觀摩全台灣乃至全世界的頂尖技術與創意，成為優秀人才成長茁壯的養分，以及教師回饋到後續課堂教學的教材教案。

(中時 )