自2012年支付寶app上線，行動支付快速普及，如今已經覆蓋大陸近9成人口，也間接帶來一個意料之外的結果：大陸國家統計局數據顯示，近10年搶劫案數量下降超9成，社會治安得到顯著改善。

在世界範圍內，這項數據的變化也令人矚目。據聯合國毒品與犯罪問題辦公室UNODC統計，2007至2012年，大陸的搶劫案數量持續高居全球第5。2012年行動支付誕生，2013年底支付寶實名認證用戶超過3億，成為全球最大行動支付公司，大陸搶劫案立案數也開始逐年下降，截至2018年已告別全球前20。

行動支付普及率高，對劫匪來說，就意味著搶現金越來越難。2017年有兄弟倆不遠千里到杭州搶劫，兩人持刀連搶3家店，只搶到1800人民幣，還不夠買刀具的成本和來時的路費。倆小賊被抓後很生氣：你們杭州人怎麼回事？怎麼都不帶現金！

也有不甘心的劫匪，發現受害者身上沒有現金，主動提出手機轉帳。但警方依法取證，根據實名認證信息很快就能將其繩之以法。

今年5月1日，杭州一女子下夜班遭一男子持刀搶劫，女子通過支付寶給劫匪轉帳1300人民幣，不過付款時留了個設計，設置了延時到帳。4小時後，錢還沒到帳劫匪就已經被抓。網友調侃：笨賊實名制搶劫，約等於投案自首了。

這些讓人哭笑不得的新聞背後，是行動支付讓社會更便利、更安全。據瞭解，支付寶還在不斷提升其安全風控能力，讓盜刷也成為機率極小的事件，並且早在2005年推出「你敢付我敢賠」用戶保障，承諾萬一帳戶被盜，也會全額賠付。

但也有大陸網友反應，行搶的案件是少了，但電信、網路詐騙卻大幅成長。這也不得不說，犯罪行為也會跟著社會進化。

(中時電子報)