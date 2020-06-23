屏東縣政府26日公布109學年度國民中小學校長遴選作業，已於6月23日完成，日前引發不少爭議的新豐國小校長蔚乙亘則未獲遴選，縣府預計於7月30日辦理新卸任校長交接儀式。

屏東縣109學年度國民中小學校長遴選結果如下：

國中校長遴選結果：連任者─竹田國中許金元校長、獅子國中鄭宗文校長，共計2名。調任者─恆春國中鄔世榮校長遴選至公正國中、長治國中校長鍾冬玉遴選至光春國中、公正國中陳朝賢校長遴選至萬巒國中、光春國中校長楊蕙萍遴選至內埔國中、內埔國中送銘池校長遴選至長治國中，共計5名。儲備校長獲遴選者-鶴聲國中張鑑堂老師遴選至恆春國中，共計1名。

國小校長遴選結果：連任者─民和國小黃拓榮校長、公館國小李忠屏校長、歸來國小王錦裕校長、鶴聲國小賴玉雪校長、麟洛國小吳進源校長、廣安國小王麗英校長、里港國小陳奇男校長、高樹國小艾旭毅校長、高朗國小陳奕翔校長、車城國小王怡萱校長、大成國小李嘉齡校長、瓦？國小林政昌校長、烏龍國小張育欽校長、水利國小陳賢德校長、林邊國小王芳姿校長、大新國小蔡世弘校長、古華國小林季福校長、青山國小曾昱山校長，共計18名。調任者─仁愛國小許嘉政校長遴選至振興國小、崇蘭國小校長季永明遴選至大同國小、勝利國小楊秋南遴選至海豐國小、海豐國小黃金茂遴選至興華國小、大同國小李國政校長遴選至勝利國小、興華國小曾新章校長遴選至東隆國小、赤山國小林秀娟校長遴選至新生國小、豐田國小馮麗珍校長遴選至信義國小、新生國小吳子宏校長遴選至和平國小、東隆國小？在成校長遴選至萬巒國小、長樂國小陳寶全校長遴選至新豐國小、高士國小李文欽校長遴選至赤山國小、大平國小李逸群校長遴選至以栗國小、大光國小李明相校長遴選至加祿國小、三多國小劉炳輝校長遴選至仕絨國小、仕絨國小林育妃校長遴選至瑞光國小、內埔國小鍾炳雄校長遴選至仁愛國小、加祿國小林國義校長遴選至楓林國小、信義國小邱照麟校長遴選至內埔國小、後庄國小陳永？校長遴選至崇蘭國小、載興國小王美玲校長遴選至後庄國小、振興國小李秉穆校長遴選至載興國小、石門國小謝郁如校長遴選至大光國小、水泉國小趙信光校長遴選至豐田國小、楓林國小高立宏校長遴選至古樓國小、南華國小曾祥豪校長遴選至三多國小，共計26名。現任校長未獲遴選者，計蔚乙？及林美鐘等2人。儲備校長獲遴選者-潮南國小周淑琴教師遴選至石門國小校長、潮州國小陳宏圖教師遴選至高士國小校長、山海國小黃文聰教師遴選至大平國小校長、南和國小陳美鈴教師遴選至長樂國小校長、長榮百合國小莊逸萍教師遴選至水泉國小校長，共計5名。

另本縣望嘉國小現任校長陳明華校長依「偏遠地區學校教育發展條例」規定申請連任第二次，賽嘉國小曾有欽校長及青葉國小賴維振校長依「學校型態實驗教育實施條例」申請連任第二次，獲同意連任第二次。

獲遴選校長任期自109年8月1日起至113年7月31日止，縣府期許所有校長都能秉持初衷，持續在教育現場投注心力，為屏東子弟營造更優質學習環境。

(中時 )