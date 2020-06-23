世新大學新聞學系舉辦《系友回娘家暨學習成果展》，除了邀請邀請歷屆系友回校交流，同時碩士班學習成果也在同時間發表。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系舉辦《系友回娘家暨學習成果展》，除了邀請邀請歷屆系友回校交流，同時碩士班學習成果也在同時間發表。新聞學系主任林宇玲表示，新聞系近幾年因應時代潮流而進行數位轉型，除了大學部的小世界新聞朝向多媒體數位新聞的方向製作之外，碩士班也有以實作論文畢業的選擇。

林宇玲提及，鼓勵新研所學生在碩一時，透過資料新聞學、數據探勘等課程關注時下重要議題。

今年的碩一學生以醫療公衛為主題展開他們的數據報導。以癌症研究出發，碩士生曾泓睿、宋秉謙、施元文分享「癌(I)SEE- 洞察癌症風險因子與自我評估」，另一組許凱鈞、張庭瑋、鍾昀珈則以「『癌』，可以預防？」為題，以圖表、互動性量表等等數位媒體方式呈現他們的議題。改變傳統新聞只有影音、圖文的方式，令人感到耳目一新。

現任中國國民黨青年團常委、校友田方倫建議，此種數據報導可以其中找到利用的價值，例如此次的癌症主題，就可以拉攏保險業者為合作夥伴，拉攏其客戶為主要閱聽眾，以達成最高利用價值。

而東森財經新聞台總監、校友許志明給予回饋表示，現在的新聞並不是個夕陽產業，而是一個分流的模式。雖然現在新媒體還在蓬勃發展的階段，但傳統新聞台還是有發展的潛力，系上在朝向新科技為訓練方針之外，對傳統的新聞與電視製作的基本功也是相當重視。

此外，許志明也說，要如何在應徵職場時投放適合的作品，也是十分關鍵，同樣一則新聞專題作品並不是在每一家媒體公司都是適合的呈現方式。

然而，現職天下雜誌數位營運成長編輯、校友高偉倫除了在活動期間與結束後，都積極與兩組同學討論專題的製作與實質建議，更分享現代數位新聞趨勢。當今的新聞工作者除了寫稿、影音剪輯等傳統模式之外，在數位化的風行潮流之下，也得懂得對目標閱聽眾準確投放新聞內容。

除了碩士生的成果發表，活動會場也有大學部學生在學期中在各家媒體實習的公開心得。在媒體數位化轉型的風潮之下，世新大學新聞系的學生也做好各方訓練，以投入業界稱為頂尖新聞人才。在系友們與過去老師、同學們的有說有笑交流當中，林宇玲也表示，新聞系的系友永遠都是最強大的後盾。

(中時 )