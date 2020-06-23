彰化銀行統籌主辦光洋應用材料科技公司五年期新臺幣108億元聯貸案已成功募集完成，6月23日於該公司光科廠舉行簽約儀式，由彰化銀行總經理黃瑞沐代表銀行團與光洋科公司董事長馬堅勇簽訂聯合授信合約。

光洋科公司自2016年申請債務協商至今，彰銀等銀行團未緊縮銀根，以實際行動支持該公司渡過難關。本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構債務及充實購料週轉金所需，於清償全體金融機構債務後，光洋科公司即解除債權債務協商，回歸一般正常公司狀態。

本案由彰化銀行擔任額度暨擔保品管理銀行，負責統籌協調聯貸銀行團並提供金融服務，合作金庫銀行為擔保品管理銀行之一，華南銀行為共同主辦銀行，其餘包括兆豐銀行、第一銀行、臺灣銀行、土地銀行、泰國盤谷銀行、新光銀行、板信銀行、中國信託銀行及全國農業金庫，合計共12家金融同業參與。

本案自對外募集後銀行同業反應熱烈，最終獲銀行團超額認購達121％，顯見光洋科公司近年聚焦本業、活化資產及降低負債等精實營運績效獲得各銀行的支持與肯定。

光洋科公司成立近42年，主要業務為濺鍍薄膜靶材製造、貴稀金屬回收精煉、加工與銷售，產品應用領域涵蓋硬碟、光碟、半導體、顯示及石化等十大產業且居領先地位，係唯一在儲存媒體、半導體與光電等產業皆形成貴稀金屬材料循環經濟之供應商。

此外，光洋科公司近年更與台積電合作，深耕半導體前端製程，將半導體製程產生之廢棄資源回收精煉後，再製成靶材導入量產產線，實現循環經濟，進一步使光洋科公司躍升為國內第一家供應高階半導體前段製程靶材的企業，為未來營運成長動能奠下深厚基礎。

(工商 )