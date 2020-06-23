引導保險業資金投入公共建設與社會福利，金管會「邁大步」。金管會23日公布，將預告保險法修正條文，取消保險業投資公建社福，指派被投資公司董監不得逾1/3的規定，即保險公司若100％投資，亦可以100％控有董事會、掌握經營，如停車場、機場、電信、社會住宅、殯葬設施、國民休閒等都在開放之列。

另外，保險業投資公司債原本不得逾各發債公司「實收資本額」的10％，也放寬為「業主權益」的10％，保險局表示，保險業對國內單一企業的公司債，投資額度將會增加。例如台塑實收資本額637億元，但最新淨值有3,112億元，原本保險業投資台塑公司債累計最多不逾63.7億元，但新法若修正後，可投資311.2億元，增加近4倍的額度。

因應數位時代需求、強化財務結構，及引導保險資金投資公共建設與社會福利事業，並提升法規授權明確性，金管會將預告保險法規修正案，預告30天，再送行政院與立法院審查。

這次修法重點有四大方向，一是配合金融科技發展及保險數位化需求，開放第三人訂立死亡保險契約或撤銷、移轉、出質時，被保險人除了書面同意外，未來也可用其他主管機關認可的方式表達同意，即可能用電子簽章、生物辨識以網路或行動裝置表達同意。

二是強化保險監理法規，提升法律授權明確性，將分支機構遷移或裁撤；負責人兼職限制與防範利益衝突；不動產投資管理等，拉到保險法的位階。

三是健全財務結構，強化風險承受能力，即將淨值比的管理亦拉升到保險法，且未來清償能力指標將接軌國際，即現在的風險資本額（RBC）要改為（ICS），因此保險法將立即糾正措施的資本適足率低於50％，改為一定比率的25％，資本適足率亦改為資本等級。

同時考量淨值比實收資本額更能反應被投資公司損失承受能力，因此保險業投資國內公司債的單一限額，由被投資公司實收資本額10％，改為淨值的10％。股票則改用投資股數不逾被投資公司已發行股數的10％。

四是引導保險資金投資公建與社福，增訂投資可採事後查核，且經主管機關核准提高投資比率者，可指派董監，最高可達100％，不再受1/3的限制，以提高保險業投資意願。

(工商 )