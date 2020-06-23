萬海（2615）23日召開股東會，公司去年營收729.51億元，獲利35.73億元，EPS 1.61元，股東會通過配發現金股利0.8元。今年首季發生新冠肺炎疫情，但萬海仍享有0.83億元獲利，EPS 0.04元，後面三季則需觀察疫情發展。

萬海股東會由副董事長陳力主持，總經理謝福隆指出，公司2019年在規劃2020年的營運計畫的時候，沒有預想不到會有新冠肺炎疫情，這次疫情造成整個業界很大的影響。外部整個大環境，事實上衝擊非常的大，以海運業來說的話，全球運量貨載第一季大幅減少，但是萬海第一季營收還比去年同期成長了7億多元。

至於今年第二季、第三季、第四季會如何呢?因為現在部分國家鎖國、鎖城的情況還是持續中，例如萬海最主要的一個營運的地區印度，封鎖防疫到這個月月底，但是否還會再延長就不得而知，所以未來的市場表現，還要再多觀察。

萬海今年將著重國際觀的人力資源養成，強化組織管理整合及執行的能力，以提供客戶最完善的服務；伺機開發新興市場，穩健增加航線佈局，以滿足客戶需求；嚴控燃油及相關運輸成本，彈性調整備櫃量及船隊；推動節能減碳，船舶加裝節油設備，有效減少耗油及降低廢氣排放，充份發揮節能效益；審慎周延規劃各種經營政策。

萬海昨日進行董事會改選，董事長陳柏廷、副董事長陳力獲選連任。

(工商 )