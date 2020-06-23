彰銀工會曹炳坤理事長23日表示，肯定財政部在這次彰化銀行改選拿下過半董事席次，續掌經營主導權，然而台新金控雖然在彰銀董事會已無任何席次，但卻有如「影子董事」般，繼續遙控彰銀獨立董事和自然人董事，為徹底斬斷台新金與彰銀關係，彰銀工會呼籲，台新金比照中信金2009年處分兆豐金股票模式，將彰銀持股全數交付信託，並在交易市場上處分，不要繼續在媒體上信口開河，說一套做一套。

彰銀工會指出，金管會前主委顧立雄曾對外表示，獨立董事是董事會成員，若有不同意見，不宜逕自對外表達意見，而經濟部亦曾函釋指出，(獨立)董事亦是公司負責人，於董事會行使職權所知悉之資料，本應負保密義務，然而在彰銀2020年6月19日夜間公告獨立董事林重宏反對意見前，台新金竟已召開記者會將尚未公開的常務董事選舉過程、表決情形等彰銀機密資訊，擅自對外揭露，三位獨立董事及台新金提名自然人專業董事恐未有恪遵忠實義務，亦有未具備董事應有「專業性」及「獨立性」，若侵害彰銀營運順暢及營業秘密，則三位獨立董事及台新金提名自然人專業董事將涉背信罪。

彰銀工會指出，依金融控股公司法第39條規定，金控公司的財務性投資並不包含股票，即金控公司投資的銀行股票，都是以合併為前提，然而當初財政部2005年7月5日新聞稿和7月21日函文都沒有提到台新金可以合併彰銀，再者台新金既然四次強行推動合併無果，而今更無任何席次，彰銀工會呼籲金管會應該硬起來，要求台新金立即出清彰銀持股，以制止違反金融秩序的脫序行為，維持市場紀律。

彰銀工會指出，事實上，根據工會統計，以6月22日彰銀收盤價19.4元為基準，計算台新金出售彰銀股票收入、歷年現金及股票股利，扣除當初投資365億元，台新金處分彰銀股票潛藏獲利高達198.92億元。且台新金既然已經在董事會出局，不該繼續當獨立董事的總指揮，製造無謂的紛擾，應比照中信金模式，立即將彰銀股票交付信託，以利後續出清持股作業，還給彰銀員工、股東、客戶一個清淨的經營空間。

彰銀工會指出，也呼籲財政部，不得違背股東之託付，應堅守立場不與台新金有任何形式之協商。

(工商 )