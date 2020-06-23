連晨翔在台視、三立甜寵穿書偶像劇《浪漫輸給你》中和好友張立昂愛上同個女生蔡瑞雪，他笑說現實中還沒有遇過，因為剛好他和好兄弟們都喜歡不同菜，所以沒「撞菜」的問題，兄弟們都喜歡嬌小的女生，只有他偏好高挑修長型。他自曝曾想過這個問題，但他是「重兄弟大於女生」的人，所以如果喜歡上同一個女生，他大概不會說出來就默默放棄，「因為我不想失去兄弟朋友！」

宋芸樺在最新劇情中，發覺連晨翔也跟張立昂一樣默默暗戀蔡瑞雪，因此故意耍心機製造危機把他們一同關在電梯裡，製造曖昧獨處一室機會，以為這樣撮合助攻，張立昂就屬於她的了。被問有沒有和曖昧對象共處一室的經驗？連晨翔表示，他在感情上其實是一個非常被動的人，可能是因為臉皮太薄很怕被拒絕，所以幾乎不太會主動出擊。

連晨翔劇中默默喜歡蔡瑞雪。（三立提供）

他印象最深的是有一次在朋友慫恿下鼓起勇氣約了很喜歡的女生吃飯，對方真的答應了邀約，沒想到當天兩人竟聊天聊到餐廳打烊，他後來回想，覺得對方應該是有給他機會表白，但他到最後都沒有主動告白，現在想起來非常後悔，尷尬笑說：「好像要改變一下，不要再這樣被動了！」

而劇中羞怯的蔡瑞雪卻正好相反，她大方坦承如果喜歡一位男生，她的個性可是會主動製造很多巧合，絕不會讓自己尷尬等待，會主動設下一些線索讓對方感受到可能發展，給對方主動的機會。校花級的蔡瑞雪高中時代就有同時被很多人追求的經驗，可是當時比較專注在課業上面，所以沒有多想。至於比較喜歡連晨翔這種含蓄的追求者，還是司徒傲然霸道總裁型？她笑說：「我很貪心，比較喜歡兩個綜合版，平常要像劇中連晨翔這樣默默守護著，但偶爾也要霸道，不能從頭到尾都這麼霸道。」

連晨翔劇中與蔡瑞雪一起被關在電梯裡。（三立提供）

蔡瑞雪在《浪漫輸給你》中飾演的「楚楚」，個性就是楚楚可憐模樣，連晨翔笑說現實生活中不會喜歡這種個性，因為他喜歡很獨立很有自己想法的女生，並透露自己的死穴就是女生哭，每次女生哭都會不知道該怎麼辦，而且也非常不擅長安慰哭泣的女生，所以要是現實生活中有楚楚這樣的女生，可能會不知道該怎麼辦。

劇中宋芸樺因為私心，想盡辦法要助攻連晨翔與蔡瑞雪，連晨翔說，他最近才成就一樁姻緣，他最好的朋友喜歡上一個女生朋友，而且喜歡非常久了，他就長期擔任鵲橋的角色，幫他們製造見面機會，而且也會幫朋友說好話，經過一年的努力真的開始交往了，「好友每天都春風滿面地說感謝我，說我為他帶來人生的巔峰，追到了最喜歡的女生」！

(中時 )