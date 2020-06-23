實價登錄2.0新制將於7月1日上路，桃園市長鄭文燦23日前往桃園地政事務所視察配套措施。（蔡依珍攝）

實價登錄2.0新制將於7月1日上路，桃園市長鄭文燦23日前往桃園地政事務所視察配套措施。（蔡依珍攝）

實價登錄2.0新制將於7月1日上路，桃園市長鄭文燦23日前往桃園地政事務所視察配套措施，並在過去手寫謄本的紀念區前留影，讚科技讓地政資料更方便。（蔡依珍攝）

實價登錄2.0新制將於7月1日上路，桃園市長鄭文燦23日前往桃園地政事務所視察配套措施，並在過去手寫謄本的紀念區前留影，讚科技讓地政資料更方便。（蔡依珍攝）

實價登錄2.0版將於7月上路，改為買賣雙方要在送件時一併申報，桃園除製作實價登錄懶人包、自製影片提醒新制變革，8地政事務所也提供專人輔導一站化服務便民，更創全國之先推出「桃寶網」，24小時就能查到交易價格，讓市場更透明。

實價登錄2.0版7月1日正式上路，不動產買賣登記案件將從過去地政士申報改為買賣雙方共同申報，且申報時機從30天內改為送件時一併申報，並視內容錯誤的輕重緩急開罰，像是逾期申報和價格申報不實都處3萬至15萬，價格以外申報不實則處6000至3萬元。

市長鄭文燦23日視察，妙問買賣雙方申報有落差該怎麼辦，與會的各地政士理事長強調都依契約為準，若有A、B合約就牽涉偽造文書，且現今銀行也有估價機制，不會接受高報低賣，未來買賣時房地合一等稅也會增加，影響下次交易成本，加上地政局會勾稽，過去的亂象將大幅減少，目前透過地政士代辦約9成5、民眾自辦僅5％。

鄭文燦表示，「桃寶網」是桃園市地政局全國首創，住宅及不動產買賣登記完成後24小時內，即可查到內容，能幫助市民即時取得房價資訊，笑言「一日三市」，讓房價更透明，像是桃園航空城計畫的土地交易資訊皆上網公開，降低人為炒作或哄抬土地情況，避免地主因資訊落差而權益受損，加上新制藉由買賣雙方稅負權益相互勾稽，將更有助於交易資訊透明、即時、正確。

(中時 )