勞動力發展署中彰投分署推動「青年就業旗艦計畫」，去年補助580家企業並協助1676名青年邊工作邊訓練，留用率達7成以上，今年號召製造、批發零售、服務、運輸及倉儲等不同行業，開發2226個計畫職缺，以「先雇用、後訓練」培訓青年順利就業。

缺乏一技之長的青少年，還是能找到以技術為主的工作，勞動部「青年就業旗艦計畫加碼補助，每名青年最高補助企業10.8萬元訓練費，鼓勵企業雇用青年並提供工作崗位訓練的機會，讓青年可以邊工作邊學習。

勞動力發展署中彰投分署中彰投分署分署長林淑媛表示，今年計有製造業、批發零售業、服務業、運輸及倉儲業等不同行業響應，其中不乏灸手可熱及青年朋友喜愛的人工智慧工程人員、電子工程師、醫學等人才。

林淑媛說，規畫青年在職場工作，由資深員工擔任職場訓練導師，協助青年與職場接軌，政府補助企業訓練費每月1.2萬元，補助3個月，若受雇青年薪資為2.8至3萬元補助6個月，薪資達3萬元以上可發9個月補助，最高每人補助10.8萬元。

參與「先雇用、後訓練」的單位表示，申請青年就業旗艦計畫將獲得訓練支援，培訓新進人員更省力，職場導師協助新進人員快速了解工作狀況，減少進入職場的焦慮感，對訓才、用才及留才都有助益。

(中時 )