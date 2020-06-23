另有兩人送林新醫院急救，兩人生命徵象穩定。（馮惠宜攝）

台中市南屯1家麵店在傍晚發生氣爆，現場有7人受傷，分送中山醫學大學附設醫院、林新醫院急救，送醫7人生命徵象穩定，多為頭臉部及四肢撕裂傷，暫無生命危險。

中山附醫急診室主任潘志祥指出，該院收治2名員工、3名在店外等外帶的顧客，其中60歲女員工傷勢較重，頭、背及四肢被氣爆噴濺的玻璃割傷，頭部有2、3處長5至10公分、深1、2公分的傷口，頭髮已經剔除，其四肢還卡了很多玻璃碎片，目前正在清創及縫合傷口。

另外32歲男員工，臉部及四肢也有數處撕裂傷及擦傷，也須進行傷口清創與縫合。

該氣爆也波及在店外等外帶的一家三口，其中一名是3歲女童嘴唇被玻璃噴濺割傷，經消毒擦藥後無大礙。女童34歲父親右手遭噴飛玻璃割傷，33歲母親則是右大腿遭玻璃割傷，目前正進行縫合治療。

至於送林新醫院急救分別為1男1女，女傷者身上遭玻璃割傷，須緊急外傷處理，另名男性在氣爆時有衝出店外，自述胸悶、噁心，在院觀察中。

(中時 )