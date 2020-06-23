桃園市23日和14家銀行簽署合作意向書（MOU），挹注有意投資桃園航空城產業專區的企業，攜手助航空城起飛。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦23日和14家銀行簽署合作意向書（MOU），挹注有意投資桃園航空城產業專區的企業，攜手助航空城起飛。（蔡依珍攝）

桃園航空城現正舉辦158場一對一的地上物協議價購說明會，公告徵收後就能辦理招商，經發局搶先開設融資媒合平台，為有意投資桃園航空城產業專區的企業找金主，獲14家銀行響應，23日共同簽署合作意向書（MOU），助航空城起飛。

桃園市長鄭文燦表示，桃園航空城計畫第一期將取得287公頃土地設置產專區，攜手金融業成立融資平台，不論是取得土地、興建廠房、購置設備、甚至營運資金等4大面向，都能提供金錢上的支持，期盼透過中央、地方、企業界、金融界攜手，讓機場發揮更大的經濟效益。

鄭文燦提到，桃園1年工業產值近3兆元，連續多年冠全台，疫情期間機場及周邊產業都受到嚴重衝擊，但企業投資的腳步並未停歇，根據經濟部統計，台商回台、根留台灣投資等投資台灣三大方案，總投資金額達1兆122億元，其中投資桃園約2165億元、超過2成、也居全國之冠，像是世界第一的印刷電路板公司「臻鼎」，陸工逾3萬人，董事長沈慶芳是大溪人，市府竭誠歡迎他返鄉，把最好的留在台灣。

經發局長郭裕信表示，14家金融業分別提出利率降低、貸款成數提高等不同方案，希望讓企業不用為資金煩惱，他提到業界看好航空城，目前連同桃園航空城公司，已有近50家企業共同簽署MOU，有意願者更達近百家，顯示企業看好桃園未來的發展潛力。

14家銀行包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、中國輸出入銀行、兆豐、王道、台灣中小企銀、台中商銀、永豐、玉山、中國信託。

(中時 )